ATV 08:55 bis 10:35 Komödie Buddy - Der Weihnachtself USA, D 2003 Stereo Der kleine Buddy landet versehentlich im Sack vom Weihnachtsmann, der ihn mit zum Nordpol bringt. Er wird zum Weihnachtselfen ausgebildet, doch von Jahr zu Jahr wächst er immer mehr und richtet aufgrund seiner Körpergröße Schaden in der Werkstatt an. Santa Clause schickt Buddy daraufhin zurück nach New York, um seine wahre Familie zu suchen. In der Großstadt angekommen, hat Buddy erstmals Probleme, denn bis jetzt kannte er nur das bescheidene Elfendorf. Als er dann auch noch auf die hübsche Jovie trifft und sich das erste Mal verliebt, ist das Chaos vorprogrammiert?. Schauspieler: Will Ferrell (Buddy) James Caan (Walter Hobbes) Bob Newhart (Papa Elf) Zooey Deschanel (Jovie) Mary Steenburgen (Emily) Edward Asner (Weihnachtsmann) Daniel Tay (Michael) Originaltitel: Elf Regie: Jon Favreau Drehbuch: David Berenbaum Kamera: Greg Gardiner Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6