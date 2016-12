NDR Info 17:30 bis 18:00 Sonstiges Die Reportage Stralsund ruft Peking. Von der Leidenschaft, in der Welt herumzufunken Merken Das Funken hat in Zeiten von Facebook, Skype und WhatsApp etwas altmodisches. Da gibt es die Bastler, denen es darum geht, ein Morsegerät und Antennen zu bauen und die Technik immer weiter zu verbessern. Und dann gibt es die anderen, die Ländersammler: Für die ist das Funken am wichtigsten. In einem dicken Logbuch tragen sie akribisch jeden Kontakt ein. Manche schon seit Jahrzehnten, wie der 80- jährige Alfred Triemer aus Stralsund, der schon zu DDR-Zeiten in der "Gesellschaft für Sport und Technik" Jugendlichen das Morse-Alphabet lehrte. Seit 60 Jahren funkt Triemer mindestens einmal täglich. Und immer noch hat er Jüngere um sich geschart: Studenten und Professoren der Stralsunder Fachhochschule, die beim wöchentlichen Klubnachmittag Alaska und die Galapagosinseln an die Ostseeküste holen. Akustisch wenigstens. In Google-Kalender eintragen