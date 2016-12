Deutschlandfunk 09:30 bis 10:00 Sonstiges Essay und Diskurs Argumente austauschen. Carlos Fraenkel über die Unverzichtbarkeit der Philosophie in einer zerrissenen Welt im Gespräch mit Thomas Kretschmer Merken Fünf Philosophie-Workshops in sechs Jahren - über die ganze Welt verteilt: Carlos Fraenkel diskutiert Spinoza und Talmud als Untergrundseminar bei chassidischen Juden in New York, bespricht al-Farabis Religion mit palästinensischen Studierenden in Jerusalem. Er will herausfinden, wie man mit Philosophie konkrete Probleme lösen und interkulturelle Debatten führen kann, mit Sokrates und Platon im indonesischen Makassar, im brasilianischen Bahia und bei Angehörigen der Mohawk in Kanada. Die meisten der Workshop-Teilnehmer sind sehr religiös. Immer wieder wirft der Konflikt zwischen Moderne und religiöser Tradition fundamentale Fragen auf. Gemeinsam mit anderen die Wahrheit ergründen - Carlos Fraenkel glaubt daran, dass die praktische Philosophie kulturelle Gräben überwinden kann. Carlos Fraenkel, geboren 1971, lehrt mit Schwerpunkt Politische Philosophie und Religionsphilosophie von der Antike bis zur Frühen Neuzeit an der McGill University in Montreal. Er wuchs in Brasilien und Deutschland auf und studierte in Jerusalem und Berlin. Die deutsche Übersetzung seines jüngsten Buchs erschien 2016: "Mit Platon in Palästina. Vom Nutzen der Philosophie in einer zerrissenen Welt". In Google-Kalender eintragen