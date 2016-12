Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Hexengold - Geschichte für Sprecher und Orchester Merken Niemals, wirklich niemals darfst du dich an einer Wegkreuzung bücken. Das weiß eigentlich jeder. Auch die Humpelhexe weiß das. Eigentlich. Wenn nur die Gier nicht wäre, die Gier nach allem, was glänzt. So bückt sie sich dann doch, an der Wegkreuzung, bei Nacht. Und schon hat sie ein Problem am Hals: ein pelziges Problem mit Glupschaugen. Das alleine wäre gar nicht mal so schlimm, kämen nicht noch ein gemeiner Zwerg, ein Rabe und ein paar Nachtalke dazu. Und natürlich der vergrabene Goldschatz. Zur Musik von Edward Elgar präsentierten der Schauspieler Rufus Beck und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Daniel Harding im diesjährigen Familienkonzert "Hexengold": Katharina Neuschaefers Geschichte erzählt von einer abenteuerlichen Schatzsuche voller magischer Gestalten - und vom Geheimnis, dass man an manche Dinge eben einfach glauben muss, damit es sie gibt. In Google-Kalender eintragen