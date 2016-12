puls 4 20:15 bis 22:15 Actionfilm Pompeii CDN, D, USA 2014 Nach dem Buch von Diana Preston 2016-12-26 18:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 17 Jahre nachdem der Kelte Milo durch Rom seine Familie und Freiheit verlor, findet er als versierter Gladiator in Pompeii den Mann wieder, der ihm alles nahm. Der skrupellose Senator Corvus will in Pompeii Geschäfte machen, aber auch den Widerstand der hübschen Cassia brechen, der er schon länger nachstellt. Doch die vermögende Kaufmannstochter verliebt sich Hals über Kopf in Milo, der täglich um sein Leben und schließlich auch um das ihre kämpft, als der Vesuv ausbricht und ganz Pompeii in ein Inferno stürzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kit Harington (Milo) Carrie-Anne Moss (Aurelia) Emily Browning (Cassia) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Atticus) Jessica Lucas (Ariadne) Jared Harris (Severus) Kiefer Sutherland (Corvus) Originaltitel: Pompeii Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Janet Scott Batchler, Lee Batchler, Michael Robert Johnson Kamera: Glen MacPherson Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12