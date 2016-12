puls 4 08:50 bis 10:50 Komödie Die Gebrüder Weihnachtsmann USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fred Claus (Vince Vaughn) ist der ältere Bruder von Nicholas "Santa" Claus (Paul Giamatti) und verbrachte fast sein gesamtes Leben in dessen übergroßem Schatten. Während Nicholas zum perfekten Schenker aufwuchs, wurde Fred so ziemlich das Gegenteil: Ein Chaot, der obendrein wie ein Rabe stahl. Dafür sitzt er nun im Gefängnis, aber Nicholas holt ihn entgegen dem Veto der Mutter (Miranda Richardson) aus dem Knast - unter der Bedingung, dass Fred am Nordpol seine Schuld abarbeitet.

Der erste Weihnachtsfilm der Saison erweist sich als locker-schräge Slacker-Komödie, in der Vince Vaughn an seinen komischen Part aus "Die Hochzeits-Crasher" anknüpft, zumal Regisseur David Dobkin auch hier hinter der Kamera steht. Schauspieler: Vince Vaughn (Fred Noël) Paul Giamatti (Nick 'Santa' Claus) John Michael Higgins (Willie) Miranda Richardson (Annette Claus) Rachel Weisz (Wanda) Trevor Peacock (Papa Noël) Elizabeth Banks (Charlene) Originaltitel: Fred Claus Regie: David Dobkin Drehbuch: Dan Fogelman, Jessie Nelson Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6