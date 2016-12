ORF 2 23:40 bis 01:10 Krimi Der Bulle von Tölz: Tod nach der Disco D 2002 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Discobesuch mit ihrer Freundin Juliane kehrt Roswitha nicht mehr heim. Ausgerechnet die Mutter von Kommissar Benno Berghammer entdeckt die Gesuchte. Sie schwimmt tot in einem Pool. Julianes Vater Harald Kolka hatte die Mädchen in der Mordnacht zur Disco chauffiert. Als er sie wieder abholen wollte, fuhr das Opfer nicht mit. Kolka macht sich verdächtig, da er nach dem nächtlichen Fahrtendienst zu einer angeblich unmotivierten Spritztour aufgebrochen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Veit Schubert (Harald Kolka) Veronika Fitz (Helene Ruhland) Ute Willing (Edith Kolka) Anka Baier (Alice Ruhland) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Franz Xaver Sengmüller Kamera: Reiner Lauter Musik: Ulli Kümpfel Altersempfehlung: ab 6