Roger und Anita lernen sich auf turbulente Weise über ihre Dalmatiner Pongo und Perdi kennen. Die zwei heiraten. Bald erwarten beide Paare Nachwuchs. Doch Anitas exzentrische Arbeitgeberin Cruella DeVil hat es gerade auf die 15 Welpen abgesehen. Die teuflische Modedesignerin will sich einen Mantel aus gepunktetem Fell schneidern. So lässt sie die Hunde-Babys entführen. Eine abenteuerliche Rettungsaktion beginnt.