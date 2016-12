ORF 3 00:30 bis 02:05 Tanz Schöne Bescherung A 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ausgerechnet am Weihnachtsabend sollen zwei Polizisten ein älteres Ehepaar darüber informieren, dass ihre Tochter wahrscheinlich bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Die etwas biederen kauzigen Ordnungshüter tappen bei dem Versuch, unangenehme Situationen möglichst freundlich und menschlich zu lösen, von einem Fettnäpfchen ins andere - bis alles in einem beinahe unentwirrbaren Durcheinander von echten oder angenommenen Katastrophen mündet und zum komisch skurrilen Total-Chaos führt. In der Inszenierung von Werner Sobotka spielen die beiden Publikumslieblinge Michael Niavarani und Andreas Vitasek die beiden leicht beschränkten Polizisten. In weiteren Rollen sind Eva Maria Marold, Dolores Schmidinger, Kurt Sobotka, Siegfried Walther, Eva Mayer und Anna-Sophie von Gayl zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Niavarani (Polizist Blunt) Andreas Vitásek (Polizist Handley) Eva Maria Marold (Gronya) Dolores Schmidinger (Emily) Kurt Sobotka (Balthasar) Siegfried Walther (Reverend Shandy) Eva Mayer (Carol, Gronyas Tochter) Originaltitel: Schöne Bescherung Drehbuch: Anthony Neilson