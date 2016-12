ORF 3 22:20 bis 23:40 Musik Weihnachten mit den Wiener Sängerknaben A 2013 16:9 Dolby Digital Merken Erneut hat sich der österreichische Regisseur Curt Faudon an ein ungewöhnliches Filmprojekt mit den Wiener Sängerknaben gewagt und ein opulentes und kluges filmisches Dokument geschaffen! Der berühmte Knabenchor singt klassische Weihnachtslieder aus verschiedenen Jahr-hunderten, die dem Thema "Maria" gewidmet sind. Die anspruchsvolle visuelle Umsetzung inszenierte Faudon zwischen Werfen in Salzburg, Castelvecchio, Albenga und Ballestrino in Italien, für die mittelalterliche Motette "Nigra sum, sed formosa" führt die Reise sogar bis zu den Felskirchen von Lalibela in Äthiopien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weihnachten mit den Wiener Sängerknaben Regie: Curt Faudon Drehbuch: Gerald Wirth, Tina Breckwoldt