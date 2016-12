ORF 3 09:05 bis 10:10 Musik Erlebnis Bühne Spezial Weihnachtskonzert aus der Dresdner Frauenkirche 2016 2016 Stereo 16:9 Merken Auch heuer findet das traditionelle Adventkonzert der Sächsischen Staatskapelle in der Dresdner Frauenkirche statt. Das Programm mit Stücken von Mendelssohn, Händel, Schubert und Mozart interpretieren die mehrfach preisgekrönten Sopranistinnen Sonya Yoncheva und Regula Mühlemann, beide am besten Wege führende internationale Opernstars zu werden. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Andrés Orozco-Estrada. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sonya Yoncheva (Sopran), Regula Mühlemann (Sopran) Originaltitel: Weihnachtskonzert aus der Dresdner Frauenkirche 2016