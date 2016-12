Schweiz 2 23:25 bis 01:20 Drama Wasser für die Elefanten USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In den harten Jahren der Depression muss der junge Jacob (Robert Pattinson), Student der Veterinärmedizin an der renommierten Cornell-Universität, gleich mehrere schwere Schicksalsschläge hinnehmen: Nach dem tragischen Unfalltod seiner Eltern verliert er auch noch Haus und Hof. Er bricht sein Studium ab und will, mittellos und ganz auf sich allein gestellt, einen Neuanfang wagen. Auf der Suche nach einem neuen Leben springt er in einer Nacht auf einen fahrenden Zug und landet beim Wanderzirkus Benzini Bros. Jakob ist fasziniert - von den Tieren, denen von jeher all seine Liebe gilt, und von der blonden Dressurreiterin Marlena (Reese Witherspoon) mit ihrem weissen Pferd, der Hauptattraktion des Zirkus. Doch als er dem exzentrischen Direktor August (Christoph Waltz) vorgestellt wird, droht sein Traum von einem Neuanfang zu platzen, denn dieser will ihn gleich wieder vom Zug werfen. Erst als Jakob ihn darauf aufmerksam macht, dass Marlenas Pferd hinkt und bald nicht mehr einsatzfähig sein wird, reagiert August hellhörig. Er stellt den jungen Tierarzt ein und nimmt ihn unter seine Fittiche. Doch Jakob merkt bald, dass August ein jähzorniger Tyrann ist, der mit seinen Untergebenen, aber auch mit seiner Frau, der schönen Marlena, umspringt, als wären sie sein Eigentum. Als Jakob und Marlena sich bei ihrer Arbeit mit den Tieren näherkommen, stellen Augusts Eifersucht und seine Machtspiele die zarte Beziehung auf eine harte Probe. Die in Rückblenden vom alten Jacob - gespielt von Hal Holbrook - erzählte Geschichte basiert auf dem Erfolgsroman von Sarah Gruen. Adaptiert hat das Buch der renommierte Drehbuchautor Richard LaGravenese ("Behind the Candelabra", "P.S. I Love You"), Regie führte Francis Lawrence. Der gebürtige Österreicher Lawrence hat zu Beginn seiner Karriere Musikvideos für Stars wie Jennifer Lopez oder Britney Spears gemacht, danach mit der Comicverfilmung "Constantine" seine Karriere als Spielfilmregisseur ins Rollen gebracht. Nachdem er für "The Hunger Games - Catching Fire" verantwortlich zeichnete, ist er nun endgültig zu einem Namen geworden, den man sich merken muss. Er wurde auch für den dritten Teil der Trilogie, "The Hunger Games - Mockingjay", verpflichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Witherspoon (Marlena Rosenbluth) Robert Pattinson (Jacob Jankowski) Christoph Waltz (August Rosenbluth) Paul Schneider (Charlie O?Brien) Jim Norton (Camel) Hal Holbrook (Älterer Jacob Jankowski) Tim Guinee (Diamond Joe) Originaltitel: Water for Elephants Regie: Francis Lawrence Drehbuch: Richard LaGravenese Kamera: Rodrigo Prieto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12