Schweiz 2 17:50 bis 20:00 Familienfilm Wir kaufen einen Zoo USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Reporter ist Benjamin Mee (Matt Damon) keinem Risiko aus dem Weg gegangen. Dabei war ihm das Glück stets hold. Dennoch wird Bens Familie von einer Tragödie hart getroffen, als nämlich seine Frau und die Mutter ihrer Kinder Dylan und Rosie erkrankt und stirbt. Er findet nun weder im Beruf noch zu Hause den Tritt. Als sein Sohn von der Schule fliegt, ist dem nunmehr alleinerziehenden Vater klar: Es ist Zeit für einen Neuanfang. Diesen findet er ausgerechnet in einem kleinen Zoo mit Landhaus, in den Ben sich auf der Suche nach einem neuen Hafen für seine Familie verliebt. Der Rosemoor-Zoo ist zwar stillgelegt, beherbergt aber nach wie vor eine Vielzahl von Tieren und beschäftigt Personal unter der Leitung der jungen Kelly Foster (Scarlett Johansson). Doch weder die Tiere noch die Pfleger haben auf diesen Quereinsteiger gewartet. Nicht nur sein Bruder ist überzeugt, dass Bens Abenteuer ihn und seine Familie teuer zu stehen kommt. Auf den Erlebnissen des tatsächlichen Benjamin Mee beruhend, der 2006 im britischen Devon den Dartmoor Wildlife Park erstand, erzählt "We Bought a Zoo" eine anrührende Geschichte für die ganze Familie. Für Regisseur Cameron Crowe war der Film selbst ein Neuanfang, nachdem er auf seinen Erfolg mit dem Musikfilm "Almost Famous" hin die Schlappe "Elizabethtown" sowie privat seine Scheidung wegstecken musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Benjamin Mee) Scarlett Johansson (Kelly Foster) Thomas Haden Church (Duncan Mee) Colin Ford (Dylan Mee) Maggie Elizabeth Jones (Rosie Mee) Angus MacFadyen (Peter MacCready) Elle Fanning (Lily Miska) Originaltitel: We Bought a Zoo Regie: Cameron Crowe Drehbuch: Cameron Crowe, Aline Brosh McKenna Kamera: Rodrigo Prieto Musik: Jónsi