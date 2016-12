Schweiz 1 23:35 bis 02:45 Melodram Doktor Schiwago USA, GB, I 1965 Nach dem gleichnamigen Roman von Boris Pasternak 20 40 60 80 100 Merken Russland, anfangs des 20. Jahrhunderts. Jurij Schiwago wächst als Waise bei Verwandten mit seiner Cousine Tonja auf. Der erwachsene Jurij (Omar Sharif) schreibt Gedichte und wird Arzt. Als Tonja (Geraldine Chapline) als perfekte junge Dame die Schule verlässt, ist für ihre Eltern die Heirat zwischen den beiden selbstverständlich. Mehr aus Zuneigung denn aus Leidenschaft heiratet Jurij die aparte Frau. Doch der Zufall führt den jungen Arzt immer wieder mit Lara (Julie Christie) zusammen, einer blonden Schönheit aus dem Volk. Dabei bekommt Jurij Einblick in Laras Leben. Der Liebhaber ihrer Mutter, der reiche Opportunist Komarovskij (Rod Steiger), hat die blutjunge Tochter verführt. Verzweifelt versucht Lara sich vom Wüstling zu befreien. Auf einer Weihnachtsparty schiesst sie auf Komarovskij, der jedoch nur leicht verletzt wird. In der Folge heiratet Lara den jungen Revolutionär Pascha (Tom Courtenay). 1914 bricht der Krieg aus, und Jurij muss als Arzt an die Front. Im Kriegsgetümmel trifft er Lara als Krankenpflegerin wieder. Lara, die nicht weiss, wo sich ihr Mann Pascha befindet, teilt mit Jurij Strapazen und Entbehrungen. Die Sympathie füreinander wird zur starken Bindung, doch das Kriegsende trennt die Liebenden wieder. Jurij kehrt ins zerstörte Moskau zurück, wo die Revolutionäre das Haus seiner Familie beschlagnahmt haben. Die Familie beschliesst, auf das Gut des Schwiegervaters (Ralph Richardson) hinter dem Ural zu übersiedeln. Doch auch da hat die Revolution ihre Spuren hinterlassen. Die Schiwagos müssen sich mit einem kleinen, leerstehenden Haus begnügen. Jurij fängt an zu schreiben, aber sein Leben ist nicht erfüllt. Zufällig erfährt er, dass Lara in der nahen Stadt lebt. Beim Wiedersehen flammt die Leidenschaft zwischen den beiden mehr denn je auf. "Doktor Schiwago", eine Schicksals- und Liebesgeschichte in Zeiten dramatischer historischer Geschehnisse in Russland, entstand nach Boris Pasternaks berühmtem gleichnamigen Roman. Der Brite David Lean, dem das Kino eine stattliche Reihe faszinierender Filme verdankt (unter anderen "The Bridge of the River Kwai", "Lawrence of Arabia"), wagte es, die über 600 Seiten füllende epische Handlung und einen geschichtsträchtigen Zeitraum von rund dreissig Jahren für die Leinwand umzusetzen. Der opulent gedrehte, bildstarke Film wurde zu einem der grössten Kinoerfolge der 1960er-Jahre, nicht zuletzt dank der preisgekrönten Musik von Maurice Jarre und der herausragenden Besetzung. Omar Sharif und Julie Christie betörten die Zuschauerinnen und Zuschauer als tragisches Liebespaar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omar Sharif (Dr. Jurij Schiwago) Julie Christie (Lara Antipova) Geraldine Chaplin (Tonja) Tom Courtenay (Pawel, genannt Pascha / Strelnikov) Alec Guinness (General Jewgraf Schiwago) Rod Steiger (Viktor Komarovskij) Rita Tushingham (Jurijs Tochter) Originaltitel: Doctor Zhivago Regie: David Lean Drehbuch: Robert Bolt Kamera: Frederick A. Young Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12