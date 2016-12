Schweiz 1 09:25 bis 10:00 Diskussion Fenster zum Sonntag Mini Wiehnacht 2016 2016-12-25 12:20 Stereo HDTV Merken Weihnachten: Bei kaum einem anderen Fest sind Emotionen so intensiv - Freud und Leid so nah beieinander. Christen feiern die Geburt von Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren. Graziano und Sonja Crepaldi bekamen an Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk: ein Kind. Sonja wollte von Gott wissen, ob sie mit einem zweiten Kind rechnen könne. "Es gibt eine Weihnachtsüberraschung", habe ihr Gott versprochen. Und tatsächlich: Am 25. Dezember 2004 kommt die Tochter zur Welt. Besinnliche Weihnachten feiert Chris Lass mit seiner Familie jedes Jahr - bis sich sein ältester Bruder an diesem Tag das Leben nimmt. Chris ist damals Teenager. Er muss lernen, in der Zerreissprobe zwischen der Trauer um seinen Bruder und der Weihnachtsfreude zu leben. Heute ist er Gospelmusiker und steckt Menschen in ganz Europa mit seiner Begeisterung für diese Musik an. Dieses Jahr veröffentlicht er sein erstes Weihnachtsalbum und sagt: "Manchmal muss man Weihnachten neu für sich gewinnen.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fenster zum Sonntag