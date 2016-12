Servus TV 20:15 bis 22:30 Drama Match Point GB, LUX, USA 2005 2016-12-26 13:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der aus einfachen Verhältnissen stammende Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) kommt nach London, um in einem exklusiven Club als Tennislehrer zu arbeiten. Dort freundet er sich mit dem reichen Playboy Tom Hewett (Matthew Goode) an. Als ihn dieser seiner wohlhabenden Familie vorstellt, verliebt sich Toms Schwester Chloe (Emily Mortimer) in den gutaussehenden Tennislehrer. Schon bald heiratet das Paar und Chris winkt ein lukrativer Job in der Firma des Schwiegervaters. Doch dann begeht Chris einen fatalen Fehler: Er beginnt eine Affäre mit Toms ehemaliger Verlobten Nola (Scarlett Johansson). Als diese schwanger wird, sieht Chris nur einen Ausweg? Oscar-Preisträger Woody Allen, bekannt für seine tiefsinnigen Komödien, inszenierte mit Match Point ein brillantes Drama über Schuld und Sühne, das von Kritikern als Meisterwerk und als einer seiner besten Filme bezeichnet wird. Der Film ist zudem das erste Werk des Regie-Altmeisters, das komplett außerhalb seiner Lieblingsstadt New York entstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Rhys Meyers (Chris Wilton) Scarlett Johansson (Nola Rice) Emily Mortimer (Chloe Hewett Wilton) Matthew Goode (Tom Hewett) Brian Cox (Alec Hewett) Penelope Wilton (Eleanor Hewett) James Nesbitt (Detective Banner) Originaltitel: Match Point Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Remi Adefarasin Altersempfehlung: ab 6