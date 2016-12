Servus TV 17:25 bis 19:20 Western Winnetou und das Halbblut Apanatschi D, I, JUG 1966 Nach dem Roman von Karl May Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Goldmine als Geburtstagsgeschenk. Auf diese ungewöhnliche Idee kommt Mac Haller für seine Tochter Apanatschi (Uschi Glas). Der Siedler ist mit einer Apachen-Indianerin verheiratet, Apanatschi ist deshalb wie ihr Bruder Happy ein Halbblut. Auf das Gold der Familie haben es jedoch auch zwei Pelzjäger abgesehen. Ihr erstes Opfer ist Mac Haller, und nur dem Eingreifen von Old Shatterhand (Lex Barker) und seinem getreuen Helfer Sam Hawkins (Rolf Wolter) ist es zu verdanken, dass Apanatschi und ihr kleiner Bruder am Leben bleiben. Old Shatterhand bringt die beiden in ein Eisenbahncamp in Sicherheit. Aber nur wenig später gelingt es dem berüchtigten Bandenführer Curly-Bill und seinen Ganoven, Apanatschi zu entführen. Das Halbblut soll Curly-Bill die Lage der Goldmine verraten. Old Shatterhand nimmt gemeinsam mit seinem Indianer-Freund Winnetou (Pierre Brice) und Jeff (Götz George), dem Verlobten Apanatschis, die Verfolgung auf. Auch wenn der Western "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" von Harald Philipp nicht auf einem Roman von Karl May basiert, ist dennoch daraus ein typischer Karl-May-Film geworden. Die Hauptfiguren sind allen "Winnetou"- und "Old Shatterhand"-Fans vertraut, ebenso die wilden Verfolgungsjagden und Schusswechsel vor der prächtigen Kulisse der kroatischen Küstenlandschaft. Lex Parker spielt erneut den unfehlbaren Helden Old Shatterhand, und Pierre Brice ist wieder einmal der edle Apachen-Häuptling Winnetou. Erstmals als Hauptdarstellerin in der Rolle des Halbbluts Apanatschi darf sich die junge Uschi Glas beweisen. Rolf Wolter (Sam Hawkins) sowie Götz George (Jeff) komplettieren die hervorragend besetzte Darstellerliste. Nicht zu vergessen die stimmungsvolle, Hitverdächtige Filmmusik des Berliner Komponisten Martin Böttcher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Brice (Winnetou) Lex Barker (Old Shatterhand) Götz George (Jeff Brown) Uschi Glas (Apanatschi) Walter Barnes (Mac Haller) Ralf Wolter (Sam Hawkens) Ilija Dzuvalekovski (Curly Bill) Originaltitel: Winnetou und das Halbblut Apanatschi Regie: Harald Philipp Drehbuch: Fred Denger Kamera: Heinz Hölscher Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 12