Servus TV 16:55 bis 19:10 Komödie Die fabelhafte Welt der Amelie F, D 2001 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amélie Poulain (Audrey Tautou) arbeitet als Kellnerin in einem Pariser Café. Eines Tages entdeckt sie in ihrer Wohnung hinter einer losen Badezimmerfliese ein Kästchen, das sich als Schatz eines kleinen Jungen entpuppt. Sie beschließt, das Kästchen seinem Eigentümer zurückzugeben und beginnt fortan, anderen Menschen zu helfen. Der Beginn einer fabelhaften Reise? Preisgekrönte Romanze von Jean-Pierre Jeunet mit einer bezaubernden Audrey Tautou in der Hauptrolle! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Audrey Tautou (Amélie Poulain) Mathieu Kassovitz (Nino Quincampoix) Rufus (Raphaël Poulain) Lorella Cravotta (Amandine Poulain) Serge Merlin (Raymond Dufayel) Jamel Debbouze (Lucien) Clotilde Mollet (Gina) Originaltitel: Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Regie: Jean-Pierre Jeunet Drehbuch: Guillaume Laurant, Jean-Pierre Jeunet Kamera: Bruno Delbonnel Musik: Yann Tiersen Altersempfehlung: ab 6