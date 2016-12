Servus TV 08:55 bis 10:03 Dokumentation Das Geheimnis des Weihnachtssterns A 2015 2016-12-25 02:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein ungewöhnliches Licht am Firmament. Ein neuer Stern? Ist es am Ende ein Zeichen, dass die Geburt von Jesus Christus anzeigt? Die Geschichte besagt, dass drei Weise aus dem Morgenland einem hell leuchtenden Stern folgen, um ein Wunder aufzuspüren. Ist der Stern von Bethlehem ein Mythos oder ein reales Ereignis? Was wissen Astronomen über 2000 Jahre später über diese Erscheinung? Die bekannte österreichische Astronomin Lisa Kaltenegger macht sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Sterns von Bethlehem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Geheimnis des Weihnachtssterns