RBB 22:00 bis 23:30 Komödie Der Weihnachtsmuffel D 2012 2016-12-25 02:25 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Heiligabend auf dem 14. Revier. Während die Kollegen ihren Dienst antreten, sucht Dirk Matthies das Weite. Er hat sich bei allen abgemeldet, um dem weihnachtlichen Trubel zu entgehen und in aller Ruhe an Bord seines Schiffes einen gemütlichen Soloabend zu erleben. Doch dann knallt etwas auf die Schiffsplanken, was sich bei genauerem Hinsehen als das entpuppt, was Dirk an diesem Abend am allerwenigsten sehen wollte: Der Weihnachtsmann persönlich ist da und wirkt reichlich durcheinander. Nach kurzem Zögern erklärt sich Dirk bereit, den chaotischen Alten zu seiner ersten Einsatzstelle zu kutschieren. Ob der Weihnachtsmann wirklich solch ein alter Trottel ist, wie er es vorgibt? Denn Dirk erkennt allmählich, dass alles, was an diesem Abend geschieht, eine Verbindung zu ihm hat. Und tatsächlich findet Dirk sich plötzlich in einer Episode seines Lebens wieder, die er schon vergessen glaubte: zurück zu Heiligabend 1974. Damit beginnt für Dirk ein geheimnisvolles und sehr weihnachtliches Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Maria Ketikidou (Hariklia Möller) Sophie Moser (Nicole Beck) Harry Schmidt (Big Harry) Originaltitel: Der Weihnachtsmuffel Regie: Lars Jessen Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Kay Gauditz