RBB 20:15 bis 21:45 Komödie Krauses Glück D 2016 HDTV Polizeihauptmeister Horst Krause (Horst Krause) ist pensioniert. Gemeinsam mit seiner Schwester Elsa (Carmen-Maja Antoni) kümmert er sich um den Gasthof in Schönhorst. Doch glücklich macht ihn das alles nicht. Sein Freund Schlunzke (Andreas Schmidt) hingegen ist voller Tatendrang. Endlich will seine geliebte Ärztin Ramona bei ihm im frisch renovierten Schloss einziehen. Aber Bürgermeister Stübner (Boris Aljinovic) hat einen anderen Plan, denn er muss eine Familie aus Syrien unterbringen. Krause hilft seinem Freund aus der Klemme - und hat dadurch plötzlich jede Menge zu tun. Zwei völlig unterschiedliche Kulturen prallen aufeinander. Das stellt alle vor große Herausforderungen und die Sprachbarriere scheint da nur das geringste Hindernis zu sein. Krause muss feststellen, dass er sich mit seiner Willkommenskultur im Ort und beim Bürgermeister nicht nur Freunde macht. Und schließlich steht auch noch seine in Köln lebende Schwester Meta (Angelika Böttiger) unerwartet vor der Tür. Ist ihre Ehe mit dem Hallodri Rudi (Tilo Prückner) gescheitert? Auf einmal wird Krause überall gebraucht - und scheint genau darin sein Glück zu finden... Bildergalerie Schauspieler: Horst Krause (Dorfpolizist Horst Krause) Carmen-Maja Antoni (Elsa Krause) Angelika Böttiger (Meta Krause) Andreas Schmidt (Rolf-Dieter Schlunzke) Tilo Prückner (Rudi Weissglut) Boris Aljinovic (Bürgermeister Stübner) Petra Kleinert (Marion Stiehler) Originaltitel: Krauses Glück Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Bernd Böhlich Kamera: Florian Foest Musik: Jakob Ilja