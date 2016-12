RBB 09:00 bis 10:00 Märchenfilm Der Hirsch mit dem goldenen Geweih SU 1973 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Zwillinge Maschenka und Daschenka gehen in den Wald, um Pilze zu suchen. Die Mutter ermahnt sie noch vorher: "Geht nicht zu tief hinein!", doch die Kinder hören nicht auf sie, hinter dem Sumpf soll es so schöne Steinpilze geben. Die Waldgeister tun ein Übriges, um sie in das Reich der bösen Hexe Baba-Jaga zu locken. Die Hexe verwünscht die Zwillinge und verwandelt sie in Rehe. Bruder Kirjuscha, der die Schwestern auf eigene Faust suchen wollte, wird zu einer Ziege. Die Mutter macht sich auf den Weg die Kinder zu suchen. Unterwegs rettet sie einem Hirsch mit goldenem Geweih das Leben und erhält zum Dank einen Ring, mit dem sie den Zauber der Hexe bricht. Sprechende Tiere, Kobolde, Pilze, die husten können und eine hässliche Hexe, die ein ergreifendes Lied auf der Bratpfanne vorträgt und Personalprobleme hat - so etwas gibt es nur im russischen Märchenwald. Da leben auch Räuber, deren gefährlichste Waffe der Gesang ist, und natürlich der zaubermächtige Hirsch. Aber daran kann man wohl erst glauben, wenn man es gesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raisa Ryazanova (Mutter Yevdokya) Georgi Millyar (Hexe Baba Jaga) Ira Tchigrinova (Maschenka) Lena Tchigrinova (Daschenka) Volodya Belov (Yevdokyas Sohn) Anatoli Gorbachyov (Waldgeist Lyab) Yuri Kharchenko (Waldgeist Chochrik) Originaltitel: Zolotye roga Regie: Aleksandr Rou Drehbuch: Mikhail Nozhkin, Lev Potyomkin, Aleksandr Rou Kamera: Yuri Dyakonov, Vladimir Okunev Musik: Arkadi Filippenko