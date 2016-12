N24 Doku 21:05 bis 22:05 Dokumentation Seeungeheuer - Monster der Tiefe GB 2016 Merken Tief in unseren Ozeanen lauern mysteriöse und teils gefährliche Lebewesen, verborgen vor Mensch und Wissenschaft. Die Giganten der Gegenwart, wie Riesenkrake oder Weißer Hai, bekommen Konkurrenz: Prähistorische Funde belegen die Existenz von Kreaturen der Tiefsee, größer als ein Blauwal. Steckt dahinter bloß Seemannsgarn oder eine reale Bedrohung? Die N24-Doku zeigt in realistischen Animationen, wie eine Begegnung von Wal und Hai mit den Urzeitriesen heute aussehen würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie