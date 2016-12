RTL 23:25 bis 01:40 Actionfilm Con Air USA 1997 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Acht Jahre saß der hoch dekorierte 'Desert Storm'- Veteran Cameron Poe im Knast, weil er einen Mann tötete, der seine schwangere Frau, Tricia, belästigte. Jetzt muss er nur noch einen Tag überstehen, dann kann er endlich Frau und Tochter in die Arme schließen. Doch aus dem Routineflug in die Heimat wird ein Albtraum, den Poe niemals vergessen soll. In dem mit Einzelzellen ausgerüsteten Flugzeug reisen nämlich keine normalen Allerweltsbürger mit, sondern die gefährlichsten Schwerverbrecher, die unter der Führung ihres schlauen Kopfes Cyrus "The Virus" Grissom nur eins im Kopf haben: Sie wollen raus! Kaum hat der Gefangenenflieger "Con Air" abgehoben, hijacken u. a. 'Marietta The Mangler', der Kannibalenmörder Garland, der notorische Vergewaltiger Johnny und der durchgeknallte Kämpfer Diamond Dog die Maschine und übernehmen das Kommando an Bord. Vom Boden aus versucht U. S. Marshal Vince Larkin derweil verzweifelt, die meuternde Bande zum Aufgeben zu bringen und seine Vorgesetzten davon abzuhalten, Cameron Poe und die anderen einfach in die Luft zu sprengen. Bei einem Zwischenstop in der Wüste schlägt Poe die Möglichkeit aus, von Bord zu gehen, weil er seinen kranken Zellengenossen und die einzige Frau an Bord nicht alleine lassen will. Als statt des Anschlussfliegers für Cyrus "The Virus" ein Polizeikommando anrückt, hebt die Maschine nach einem bestialischen Gemetzel stark ramponiert erneut ab. Schließlich muss der angeschlagene Gefangenentransporter auf dem Strip von Las Vegas notlanden, wo er im Foyer eines großen Hotels zum Stillstand kommt. Doch hiermit ist die mörderische Reise der Passagiere noch längst nicht beendet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Cameron Poe) John Cusack (Vince Larkin) John Malkovich (Cyrus ?The Virus? Grissom) Steve Buscemi (Garland Greene) Ving Rhames (Nathan ?Diamond Dog? Jones) Colm Meaney (Duncan Malloy) Mykelti Williamson (Mike O?Dell) Originaltitel: Con Air Regie: Simon West Drehbuch: Scott Rosenberg Kamera: David Tattersall Musik: Trevor Rabin, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 18