Dokumentation Mythos Winnetou D 2016 Anders als in den Kultfilmen legen die Macher des großen Dreiteilers viel Wert auf Authentizität. Was steckt hinter dem Mythos? Was sind die historisch nachweisbaren Fakten? Diesen Fragen geht die infoNetwork Dokumentation "Mythos Winnetou" ausführlich nach. Winnetou kennt jeder: er ist der Indianer schlechthin - ein Mythos. Die Karl-May-Schmöker erreichten Rekordauflagen und werden seit Generationen nicht nur von Jugendlichen verschlungen. Die Geschichten von Indianern gegen Cowboys begeistern auch heute noch Klein und Groß. Anhand des großen RTL-Winnetou-Dreiteilers geht die Dokumentation "Mythos Winnetou" dem Thema auf den Grund. Wer war Karl May? Haben die Indianer wirklich Menschen skalpiert? Gab es tatsächlich einen Indianer-Anführer à la Winnetou? Kaum eine andere Gestalt der deutschen Literatur ist so populär wie der großmütige Apache. Doch warum konnte diese Figur ausgerechnet hier in Deutschland so populär werden? In den 1960er Jahren standen berühmte deutsche und internationale Filmstars Schlange für eine Rolle in einem der über 20 Kino- und Fernsehfilme. Die Winnetou-Darsteller Pierre Brice in der damaligen Bundesrepublik und Gojko Mitic in der DDR hatten den Kultstatus von Popstars. Auch die Jugendzeitschrift Bravo hat Winnetou ihren Durchbruch zu verdanken. In "Mythos Winnetou" kommen auch prominente Darsteller der neuen und alten Filme zu Wort und erzählen von ihren 'Winnetou-Erlebnissen'. Die Macher treffen auf Fans, die mit den Helden der Geschichten ihr ganzes Leben verbinden. Ob als Spielfigur, in Büchern oder in Filmen, der Hype um Winnetou und Old Shatterhand bleibt. Nach wie vor beliebt sind auch die Besuche von Karl-May-Spielen wie in Bad Segeberg und Elspe. Auch das Karl-May-Museum in Radebeul bei Dresden ist der Renner. Mario Adorf - eine deutsche Schauspiel-Legende! Sein Name ist untrennbar mit Winnetou verbunden. In den Originalfilmen der 60er Jahre spielt er den Bösewicht Santer. Jetzt kehrt er als Santer Senior auf den Bildschirm zurück und moderiert aus dem Technik Museum in Berlin die Dokumentation 'Mythos Winnetou'. Der 86-jährige Schauspieler hat das gesamte Team mit seiner Professionalität freundlichen Art beeindruckt. Moderation: Mario Adorf