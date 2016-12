Arizona, 1860. Der Ingenieur Karl May hilft beim Bau der Eisenbahn. Dabei geraten er und seine Kollegen in eine Auseinandersetzung mit Indianern. Bei einem Kampf mit dem Häuptlingssohn Winnetou, der ihm den Spitznamen „Old Shatterhand“ einbringt, wird Karl verwundet. Er erwacht als Gefangener im Dorf der Apachen. Nicht nur Winnetous Schwester fasziniert ihn. – „Eine neue Welt“: Aufwendiger erster Teil der Neuverfilmung. –Teil 2: Dienstag In Google-Kalender eintragen