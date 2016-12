VOX 09:15 bis 11:10 Komödie Familie Klumps und der verrückte Professor USA 2000 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der liebenswürdige übergewichtige Professor Klump dachte, er hätte sich von seinem leidigen Alter-Ego Buddy Love schon längst befreit. Aber just als der Professor Hochzeitspläne mit seiner bezaubernden und begabten Kollegin Denise schmiedet, taucht das unliebsame Großmaul mit unflätigen Bemerkungen wieder auf. Um sich des Plagegeistes ein für alle Mal zu entledigen, unterzieht sich der übergewichtige Professor einem Selbstversuch. Die neuartige Erfindung seiner Verlobten soll Buddys DNS aus seinem Körper entfernen, doch das Experiment hat eine fatale Nebenwirkung: Der Professor verdummt langsam. Und los geworden ist er Buddy auch nicht. Im Gegenteil: Als Buddy erfährt, dass Sherman ein revolutionäres Jugend-Serum entdeckt hat, das Menschen für eine begrenzte Zeit um Jahre jünger machen und ihnen ihre jugendliche Vitalität zurückgeben kann, beschließt er, die lukrative Erfindung zu klauen und als die seine auszugeben. In einem verzweifelten Versuch, das Serum von Buddy fernzuhalten, versteckt Sherman es im Haus der Klumps. Er denkt, dort sei es sicher. Doch die eigene Verwandtschaft kann der Verjüngungs-Versuchung nicht widerstehen. Papa Klump lässt sich für Augenblicke in seine ruhmreiche und sexuell freizügige Jugendzeit zurückzuversetzen und die Oma mutiert zum Sex-Monster. Den smarten Buddy indes kann man nicht so leicht austricksen. Er ahnt, dass das Serum bei den Klumps ist und taucht dort auf, als Denises Polterabend gerade in vollem Gange ist. Während er ums Haus schleicht, begegnet er der lüsternen Oma Klump, die glaubt, in Buddy den Mann ihrer erotischen Träume gefunden zu haben. Trotz sexuell anzüglicher Avancen der Uralt-Sexbombe, gelingt es Buddy, den Jugendtrank zu finden und sich aus dem Staub zu machen. Und nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Sherman will seine Formel zurückholen, die Ordnung in seiner Familie wieder herstellen und mit Denise die Frau seiner Träume heiraten. Und das alles, ehe das Chaos noch größer wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Sherman Klump / Buddy Love / Granny Klump / Mama Klump / Pap) Janet Jackson (Denise Gaines) Larry Miller (Dean Richmond) John Ales (Jason) Richard Gant (Herr Gaines) Anna Maria Horsford (Frau Gaines) Melinda McGraw (Leanne Guilford) Originaltitel: The Nutty Professor II: The Klumps Regie: Peter Segal Drehbuch: Barry W. Blaustein, David Sheffield, Paul Weitz, Chris Weitz Kamera: Dean Semler Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12