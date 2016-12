ONE 01:00 bis 01:55 Serien Die Erbschaft DK 2014 Live TV Merken Emil, der bislang dank der finanziellen Unterstützung durch Veronika ein sorgloses Leben in Thailand führen konnte, macht sich auf den Weg zurück nach Dänemark zur Beerdigung seiner Mutter. Bis jetzt weiß nur Gro von Veronikas Vorhaben, das Familienanwesen in ein Museum zu verwandeln und das gesamte Erbe einer Kunststiftung zu überlassen. Ihr Liebhaber Robert, Veronikas Agent, rät Gro, den letzten Willen ihrer Mutter bei der Trauerfeier zu verkünden. Doch dann findet Gro auf einmal die Stiftungspapiere - ohne Veronikas Unterschrift. In der Überzeugung, das Richtige zu tun, greift Gro zum Stift. Als Frederik von den Museumsplänen hört, fühlt er sich hintergangen und verlässt abrupt die Trauerfeier... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trine Dyrholm (Gro Grønnegaard) Carsten Bjørnlund (Frederik Grønnegaard) Mikkel Boe Følsgaard (Emil Grønnegaard) Marie Bach Hansen (Signe Larsen) Kirsten Olesen (Veronika Grønnegaard) Jesper Christensen (Thomas Konrad) Kenneth M. Christensen (Andreas Baggesen) Originaltitel: Arvingerne Regie: Pernilla August Drehbuch: Maya Ilsøe Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg Altersempfehlung: ab 12