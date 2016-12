ONE 22:05 bis 23:35 Komödie Contact High A, D, PL, LUX 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hans Wurst und Max Durst basteln an ihrer Karriere als Buffetmagnaten, der Kleinkriminelle Schorsch will eigentlich Autorennen schauen, was Mao eigentlich könnte, müsste er nicht auf die Tochter einer Freundin aufpassen, während Harry sich am liebsten mit seinen blonden Mechanikern vergnügen würde. Aber Woytilas Tasche macht allen einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Ostrowski (Max) Raimund Wallisch (Johann) Alexis Santiago Hernandez (Kleiner Bub) Victor Varnado (Blinder Mann) Jeremy Strong (Carlos) Michael-Joachim Heiss (Mechaniker Stevie) Detlev Buck (Harry) Originaltitel: Contact High Regie: Michael Glawogger Drehbuch: Michael Glawogger, Michael Ostrowski Kamera: Attila Boa, Wolfgang Thaler Musik: Katrin Erichsen, Charlotte Goltermann Altersempfehlung: ab 16