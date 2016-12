ONE 20:15 bis 21:10 Serien Die Erbschaft DK 2014 2016-12-25 00:05 Stereo 16:9 Merken Als Signe Larsen mitten in der Nacht von der international bekannten Bildhauerin Veronika Gronnegaard gebeten wird, zu ihr zu kommen, hat die junge Floristin keine Erklärung dafür. Doch als sie dann auch noch von Veronika erfährt, dass sie ihre Tochter sein soll, fällt Signe aus allen Wolken. Veronika überreicht Signe einen Brief und bricht kurz darauf vor ihren Augen zusammen. Veronikas älteste Tochter Gro begleitet ihre Mutter ins Krankenhaus, doch die Ärzte können Veronika nicht mehr helfen. Gro informiert ihren Bruder Frederik über den Tod der Mutter. Dieser gibt die Nachricht an seinen jüngeren Bruder Emil weiter, der sich in Thailand aufhält. Am selben Abend stellt Signe ihre Eltern zur Rede, die ihr bislang nichts von ihrer wahren Herkunft erzählt haben. Verletzt darüber, die Wahrheit über ihre leibliche Mutter erst so spät zu erfahren, verlässt Signe abrupt das Elternhaus und fährt mit ihrem Freund Andreas nach Hause. Am nächsten Morgen erfährt Signe aus den Nachrichten, dass Veronika in der Nacht gestorben ist. Während sich Sohn Frederik bereits auf das Erbe freut, ahnt er nicht, welche Folgen Veronikas Brief an Signe hat. Denn das Gut der Familie hinterlässt Veronika zur Überraschung aller ausgerechnet ihrer jüngsten Tochter Signe. Schon bald kommt es zum erbitterten Streit um das Erbe, bei dem viele gut gehütete Familiengeheimnisse ans Licht kommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trine Dyrholm (Gro Grønnegaard) Jesper Christensen (Thomas Konrad) Marie Bach Hansen (Signe Larsen) Kirsten Olesen (Veronika Grønnegaard) Carsten Bjørnlund (Frederik Grønnegaard) Mikkel Boe Følsgaard (Emil Grønnegaard) Lene Maria Christensen (Solveig Riis Grønnegaard) Originaltitel: Arvingerne Regie: Pernilla August Drehbuch: Maya Ilsøe Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg Altersempfehlung: ab 16