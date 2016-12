tagesschau24 01:00 bis 02:00 Porträt Russische Präsidenten Gorbatschow RUS 2001 Stereo 16:9 Live TV Merken Nach dem misslungenen Staatsstreich von 1991 verlor er die Präsidentschaftswahlen und fiel daraufhin allmählich der Vergessenheit anheim. Dieses Filmdokument gewährt Einsicht in das Leben des Mannes, der in der UdSSR umwälzende Veränderungen ausgelöst hat. Als Ergebnis eines überraschenden Wertewandels erfreut er sich heute allgemeiner Beliebtheit. Inmitten der Korruptionsskandale, die Russland in den letzten Jahren erschüttert haben, erscheint er als unbescholtener und ehrlicher Mann. Auf Reisen im In- und Ausland, im Kreis seiner Angehörigen, in mondäner Gesellschaft: Michail Sergejewitsch ist nach wie vor im Stande, alle Register einer großen Persönlichkeit zu ziehen und beeindruckt durch sein Charisma und seine innere Ausgeglichenheit. Das omnipräsente Gesicht von Raissa, seiner geliebten Ehefrau, die 1999 an Krebs verstorben ist, beschwört vergangene Zeiten herauf. Der nostalgische Michail Gorbatschow ist ein trauriger und einsamer Mann, der die Freude am Leben verloren hat, wie man am Rande eines Gesprächs erfährt. Mit leichten Pinselstrichen und ohne jeden Kommentar zeichnet Vitali Manskij ein ergreifendes und feinfühliges Porträt dieses erstaunlich zugänglichen Mannes. Indem er ihm den nötigen Raum zugesteht, macht er uns seine philosophische und zugleich menschliche Botschaft zugänglich. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Red tsars. Presidents of Russia Regie: Vitali Manskij