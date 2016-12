tagesschau24 22:30 bis 00:00 Dokumentation Deutschlands First Ladies D 2015 Stereo 16:9 Merken * Die Bonner Jahre Die frühen Bonner Jahre unter den Präsidentenpaaren Heuss, Lübke und Heinemann sind geprägt von Beschaulichkeit, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Die Staatsbesuche von Königin Elizabeth II. oder dem Schah von Persien bringen internationalen Glanz und auch Protest in die verschlafene Bonner Republik. Die Frauen emanzipieren sich und die studentische Jugend politisiert sich außerparlamentarisch. In der Zeit gesellschaftlicher Veränderungen setzt sich Hilda Heinemann für die Rechte von Gefangenen ein. Später bricht die Ärztin Mildred Scheel ein Tabu, gründet die Deutsche Krebshilfe und sagt der heimtückischen Krankheit öffentlich den Kampf an. Ärztin Veronika Carstens arbeitet als einzige First Lady neben dem Ehrenamt weiter und wird zur Vorreiterin für Ökologie und Naturheilkunde. Marianne von Weizsäcker unterstützt mit Bestimmtheit und Würde ihren Mann in seinem Amt als deutsches Staatsoberhaupt und legt sich dabei auch mit der US-First-Lady Nancy Reagan an. * Die Berliner Jahre Mit der Wiedervereinigung Deutschlands beginnen die Berliner Jahre. Es ist die Zeit des Umzugs des deutschen Bundespräsidenten und später des Parlaments von Bonn nach Berlin. Die allgegenwärtige Präsenz der Medien verändert den Alltag, wovon auch die jeweiligen Bundespräsidenten und deren Frauen nicht verschont bleiben. Christiane Herzog wird mit der ersten Koch-Show Deutschlands zum Fernsehstar. Mit Christina Rau, der Enkelin von Präsident Heinemann, zieht eine Politologin als First Lady in Berlin ein, ihr Rat ist noch heute auch in der Politik gefragt. Eva Luise Köhler gewährt zum ersten Mal Einblick auch in die weniger guten Tage im Amt. Bettina Wulff fragt sich heute, wie sie die durch die Medien beschleunigte Entwicklung hätte verhindern können, die zum Rücktritt ihres Mannes vom Amt geführt hat. Mit Daniela Schadt residiert heute - offiziell anerkannt - die erste unverheiratete First Lady in Schloss Bellevue. Es bleibt interessant, was die Zukunft bringen wird, wenn dieses höchste Staatsamt einmal von einer Frau eingenommen wird - eine immer wahrscheinlicher werdende Möglichkeit eines Rollenwechsels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands First Ladies Regie: Jobst Knigge