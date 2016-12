SWR 20:15 bis 21:45 Tanz "Schnapsidee" Komödie von Albin Braig, Isolde Rinker und Winfried Wagner D 2010 2016-12-25 03:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Eine schlecht gehende Wirtschaft, mühsam von einer jungen Witwe (Heike Gmeiner) und ihrer Tochter (Karoline Müller) am Leben gehalten. Als Gäste ein lustloser Installateur (Karlheinz Hartmann) und sein Neffe (Bastian Braig), der aus finanziellen Gründen sein Studium abgebrochen hat, eine arbeitslose Schauspielerin (Birgit Osuna), die ihren Frust mit Schorle bekämpft und ein verklemmter Beamter (Albin Braig), der noch nicht abgenabelt ist. Alle sind rechtschaffen und in ihrer verzweifelten Suche nach dem Glück manchmal gefährdet, die Grenze der Legalität zu überschreiten. Das sind die Zutaten zu einer Komödie nach Art der Komede-Scheuer in der Mäulesmühle. Erst eine Schnapsidee und ein "Urknall" bringt die Welt der Verlorenen ins Lot und setzt dem wirren Treiben ein gutes Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heike Gmeiner (Heike, Gastwirtin) Karoline Müller (Karoline, ihre Tochter) Karlheinz Hartmann (Karle, Installateur) Bastian Braig (Bastian, sein Neffe) Birgit Osuna (arbeitslose Schauspielerin) Monika Hirschle (Fräulein Morgenrock) Albin Braig (Herr Mack, Beamter im Innenministerium) Originaltitel: Schnapsidee Drehbuch: Winfried Wagner, Isolde Rinker, Albin Braig