SWR 09:30 bis 11:00 Musik Musikalische Reise - Lieder zum Fest D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken "Alle Jahre wieder kommt das Christuskind" ist eines der schönsten Weihnachtlieder, gesungen von Lena Valaitis. Dieses und viele weitere bekannte Lieder zum Fest präsentiert Markus Brock. Mit dabei sind Nicole, Marshall und Alexander, Volker Bengel, Graham Bonnie, Truck Stop und natürlich darf auch ein Kinderchor nicht fehlen. Seine weihnachtliche Reise führt Moderator Markus Brock durch Oberschwaben: In Ravensburg versucht er sich in der Weihnachtsbäckerei, in Biberach lässt er sich den alten Brauch des "Christkindle-Herablassen" zeigen und in Ulm besucht er einen der schönsten Weihnachtsmärkte Süddeutschlands. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Brock Gäste: Gäste: Nicole, Marshall und Alexander, Volker Bengel, Graham Bonnie, Truck Stop Originaltitel: Musikalische Reise