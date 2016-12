TLC 20:15 bis 21:10 Serien Wenn Liebe tötet Der Arzt ihres Vertrauens USA 2013 Merken Die schöne Linda Henning ist eine hoffnungslose Romantikerin. Bei Männern hatte Linda noch nie ein glückliches Händchen, doch als sie den charmanten Doktor Diazien Hossencofft trifft, glaubt sie an die große Liebe. Es gibt aber ein Problem: Diazien steckt mitten in einer schlimmen Scheidung. Seine Frau Girly Chew, von der er getrennt lebt, kam damals aus Malaysia, um ihn zu heiraten. Doch nun stellt sie eine ernsthafte Bedrohung für Linda und Diazien dar. Und mit der Dreiecksbeziehung geht es auch nicht lang gut: Durch einen mysteriösen Mord in der Wüste von Neumexiko findet sie ein jähes Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randi Yocham (Linda Henning) James Lawrence Sicard (Ron Wilkin) Billy Fuessel (Detective Fox) John Nussbaumer (Large Accompliss) Isaiah Rodriguez (Wedding Guest) Kathie Westgate (Bank Teller) Quinton Flynn (Narrator) Originaltitel: I'd Kill For You