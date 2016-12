TLC 17:50 bis 18:20 Dokusoap Leah Remini: Meine verrückte Familie und ich Der Tanzwettbewerb USA 2015 Merken Angelos ältester Sohn Alex hat Nachwuchs bekommen, und der frisch gebackene Opa ist überglücklich. Als die stolzen Eltern mit Baby Marcus zu Besuch kommen, hat Leah gemischte Gefühle: Sie will keine Großmutter sein, und da Alex nicht ihr leiblicher Sohn ist, sieht sie dafür auch keine Veranlassung. Vicki kann dem Familientreffen nicht beiwohnen, weil sie mit George zum Tangounterricht muss. Als Leah erfährt, dass die beiden im "Dance With Me" trainieren, ist sie sprachlos. Tony Dovolani, der Inhaber des Studios, war Leahs Partner bei der Show "Dancing with the Stars". Vickis Ehrgeiz ist nun geweckt: Sie fordert ihre Tochter zu einem Tanzduell heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leah Remini: It's All Relative