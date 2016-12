TLC 09:35 bis 10:00 Dokusoap Leah Remini: Meine verrückte Familie und ich New York, New York USA 2014 Merken Nach einer Kutschfahrt im Central Park zeigt Angelo seiner Tochter die weniger eleganten Ecken von New York, wo er und Leah aufgewachsen sind. Doch dann geht es wieder auf die Schlemmermeile. Auch Raffy und Trish haben Spaß im Big Apple und kommen sich bei einigen Cocktails näher. Angelo gelingt es schließlich, ein Treffen zwischen Leah und ihrem wirklichen Vater zu vereinbaren. Da sich die beiden seit Ewigkeiten nicht gesehen haben, hat er aber Bedenken, ob alles gut geht. Mama Vicki und Stiefvater George freuen sich inzwischen auf einen romantischen Abend, doch Hund Sadie macht ihre Pläne zunichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leah Remini: It's All Relative