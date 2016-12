kabel1 classics 00:05 bis 01:25 Komödie Eine Nacht in Casablanca USA 1946 SW 20 40 60 80 100 Merken Während des Zweiten Weltkriegs wird Groucho in Marokko zum Manager des Hotels "Casablanca" berufen. Dieser Posten hat jedoch eine grausige Vorgeschichte, denn Grouchos drei Vorgänger wurden von dem Nazi Stubel aus dem Weg geräumt, da dieser in dem Hotel nach einem wertvollen Schatz sucht. Auch auf den jetzigen Manager folgt ein Anschlag dem nächsten - glücklicherweise kommen ihm Chico und Harpo stets mit unkonventionellen Methoden zu Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Groucho Marx (Ronald Hühnerpuster) Harpo Marx (Rusty) Chico Marx (Corbaccio) Charles Drake (Lt. Pierre Delmar) Lois Collier (Annette) Lisette Verea (Beatrice Reiner) Sig Ruman (Heinrich Stubel, alias Graf Pfeffermann) Originaltitel: A Night in Casablanca Regie: Archie L. Mayo Drehbuch: Joseph Fields, Roland Kibbee Kamera: James Van Trees Musik: Werner Janssen Altersempfehlung: ab 6