Tele 5 22:22 bis 00:18 Actionfilm The Foreigner - Der Fremde USA, PL 2003 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jonathan Cold, Geheimagent im Auftrage der Vereinigten Staaten, will gerade die Lizenz zum Töten an den Nagel hängen, als ihn sein Chef bittet, nur noch mal schnell ein Päckchen von Paris nach Deutschland zu überführen. Prompt entpuppt sich der Routinejob als Todeskommando ohne Rückfahrkarte, versuchen doch fortan Freund wie Feind, Cold das Lebenslicht auszublasen und in Besitz des Pakets zu gelangen. Auf seiner Odysseee quer durch Europa gibt Cold jedem einzelnen die passende Antwort. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steven Seagal (Jonathan Cold) Max Ryan (Dunoir) Harry Van Gorkum (Jerome Van Aken) Jeffrey Pierce (Sean Cold) Anna-Louise Plowman (Meredith Van Aken) Sherman Augustus (Mr. Mimms) Gary Raymond (Jared Olyphant) Originaltitel: The Foreigner Regie: Michael Oblowitz Drehbuch: Darren O. Campbell Kamera: Michael Slovis Musik: Eric Wurst, David Wurst Altersempfehlung: ab 18