Tele 5 20:15 bis 22:22 Kinderfilm Jessica und das Rentier USA, CDN 1989 Stereo Merken Trotz ihrer neun Jahre und einem harten Leben als Halbwaise hat sich die kleine Jessica den Glauben an den Weihnachtsmann bewahrt. Das verwundete Rentier, das sie im Wald findet, hält sie für Prancer, eines der Tiere, das den Schlitten von Santa Claus ziehen soll. Sie pflegt "Prancer" heimlich gesund, um ihn am Heiligen Abend dem Weihnachtsmann zu übergeben. Als Jessica den Weihnachtsmann im Kaufhaus bittet, dem echten Weihnachtsmann Bescheid zu sagen, wird ihre Aktion publik. Vater verkauft aus finanzieller Not Prancer an den Metzger, doch als sich Jessica bei einer Rettungsaktion verletzt, sieht er seinen Fehler ein. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rebecca Harrell Tickell (Jessica Riggs) John Duda (Steve Riggs) Rutanya Alda (Tante Sara) Cloris Leachman (Mrs. McFarland) Michael Constantine (Mr. Stewart) Sam Elliott (John Riggs) Abe Vigoda (Orel Benton) Originaltitel: Prancer Regie: John D. Hancock Drehbuch: Greg Taylor Kamera: Misha Suslov Musik: Maurice Jarre