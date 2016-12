Super RTL 17:30 bis 20:15 Trickserie Tom und Jerry USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken Auch am ersten Weihnachtsfeiertag jagen und veralbern sich Tom und Jerry auf dem Bildschirm: SUPER RTL zeigt ein Serien-Special zum Zeichentrickklassiker "Tom und Jerry" mit 23 Folgen am Stück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6