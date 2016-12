Super RTL 20:15 bis 22:10 Show Upps! Die Pannenshow Der Ball ist rund - Das große Upps! (1) Der Ball ist rund - Das große Upps! D 2012 Stereo Merken Manchmal machen die Beine einfach nicht, was der Kopf will. Und das kann gerade beim Fußball zu furchtbar komischen Pannen führen. Da stolpern mitunter sogar Profi-Kicker über die eigenen Füße, zischt der Ball zielsicher ins eigene Tor, und die einfachsten Bewegungen sehen auf einmal aus wie eine besonders halsbrecherische Varieté-Nummer. Um genau solche Augenblicke geht es heute bei Upps! Moderator Dennie Klose zeigt spektakuläre Ball-Debakel und kuriose Rasen-Kunststücke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennie Klose Originaltitel: Upps! Die Pannenshow