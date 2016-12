Super RTL 09:10 bis 10:25 Trickfilm Barbie - Zauberhafte Weihnachten USA 2011 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Endlich Winterferien und Zeit für die Familie. Barbie und ihre Schwestern Skipper, Stacey und Chelsea sind auf der Heimreise und blicken voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Zunächst läuft alles nach Plan, doch muss ihr Flug aufgrund eines heftigen Schneesturms umgeleitet werden und so landen sie in dem kleinen Örtchen Tannenbaum. Zwar werden die Mädchen dort herzlich empfangen und sie schließen neue Freundschaften, doch sie vermissen ihre Familie und Freunde in Manhattan. Werden die vier Schwestern es noch rechtzeitig zur Bescherung unter den heimischen Tannenbaum schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie: A Perfect Christmas Regie: Mark Baldo, Terry Klassen Drehbuch: Elise Allen Musik: Becky Kneubuhl, Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6