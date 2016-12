RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Engelflügel D 1999 Stereo Merken Die achtjährige Nadine Brehm ist ein großes Ballett-Talent und will, wie ihre verstorbene Mutter, Tänzerin werden. Als sie zum Vortanzen in die Oper geladen wird, scheint ihr großer Tag gekommen. Doch dann bricht sie - wie alle zunächst glauben - vor Aufregung zusammen und wird von ihrem besorgten Vater zu Dr. Frank in dessen Praxis gebracht. Der erkennt sofort, dass es nicht nur ein kleiner Schwächeanfall ist, und überweist Nadine unverzüglich in die Waldner-Klinik. Dort findet er zusammen mit Dr. Reinhardt heraus, dass Nadine einen Herzklappenfehler hat. Daraufhin schlägt Dr. Reinhard eine neuartige Operation, die so genannte "Engelflügelmethode" vor. Dr. Winter hingegen, der die Klinik in ein High Tech-Krankenhaus mit Transplantations-Einheit verwandeln will, schlägt eine Herzverpflanzung vor, da er in Nadine vor allem eine willkommene erste Patientin sieht, mit der er sich profilieren kann. Dr. Frank schwant Böses und sowohl er, als auch Dr. Reinhard sprechen sich gegen eine Transplantation aus, zumal ein passendes Kinderherz kaum zu bekommen sei und die Zeit drängt. Um die Operation doch noch durchführen zu können, versucht Dr. Winter über dubiose Kontakte ein Kinderherz zu beschaffen und Nadines Vater zu überreden. Als Nadine heimlich aus der Klinik verschwindet, um doch noch an dem Vortanzen teilzunehmen, gelingt es Dr. Frank und Herrn Brehm zwar, sie wohlbehalten zurückzubringen, doch noch in der Nacht verschlechtert sich ihr Zustand sehr und eine sofortige Operation wird erforderlich. Doch Herr Brehm will plötzlich nicht mehr, dass Nadine nach der Engelflügelmethode operiert wird und besteht auf einer Transplantation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Sandra Murgia (Nadine) Hermann Giefer (Konrad Brehm) Jacques Breuer (Dr. Jan Winter) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Oliver Deska (Kai) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Josef Orr Drehbuch: Peter Gramlich