RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Über dem Abgrund A, D 1999 Stereo Ein Paar verunglückt in einer Höhle. Die Rettung der beiden gestaltet sich schwierig: Ralf muss sich abseilen, um den bewusstlosen Marc zu bergen. Doch das Seil verklemmt sich. Das Rettungsteam entscheidet, dass Ralf beim Verletzten über Nacht in der Höhle bleibt. Doch Marc scheint die Nacht nicht zu überleben. Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Notarzt Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Sanitäter Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Pilot Thomas Wächter) Anja Freese (Notärztin Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Sanitäter Ralf Staller) Sabine Petzl (Pilotin Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Peter Rohe Musik: Sylvester Levay