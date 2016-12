Sat.1 00:35 bis 02:35 Fantasyfilm Pans Labyrinth E, MEX, USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Spanien, 1944. Ofelia zieht mit ihrer verwitweten Mutter Carmen zu deren neuem Mann aufs Land. Ihr Stiefvater, Captain Vidal, jagt mit unvorstellbarer Grausamkeit die letzten Widerstandskämpfer gegen das faschistische Franco-Regime. Verschreckt von so viel Brutalität flüchtet sich Ofelia in eine Fantasiewelt, welche von mythischen Fabelwesen bewohnt wird. So auch von dem Faun Pan, der glaubt, in ihr eine verschollene Prinzessin gefunden zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivana Baquero (Ofelia) Ariadna Gil (Carmen Vidal) Sergi López (Hauptmann Vidal) Maribel Verdú (Mercedes) Doug Jones (Pan/Bleiches Monster) Álex Angulo (Dr. Ferreiro) Roger Casamajor (Pedro) Originaltitel: El laberinto del fauno Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: Guillermo del Toro Kamera: Guillermo Navarro Musik: Javier Navarrete Altersempfehlung: ab 16