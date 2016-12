Sat.1 08:20 bis 10:10 Trickfilm Der Polarexpress USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein kleiner Junge liegt abends wach in seinem Bett und wartet auf Santa Claus: Er lauscht in die verschneite Nacht hinaus, ob irgendwo ein Glöckchen klingt. Doch statt des Glöckchens naht ein mächtiges Brausen, und mit quietschenden Rädern kommt eine schwere Lokomotive direkt vor seinem Zimmerfenster zum Stehen. Es ist der Polarexpress, und sein freundlicher Schaffner bittet zum Zusteigen. Ziel der Reise: der Nordpol, Heimat des Weihnachtsmannes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Arne Elsholtz (Schaffner / Landstreicher / Ebenezer Scrooge) Roland Hemmo (Weihnachtsmann) Tobias Meister (Vater des Jungen) Hannes Maurer (Der Besserwisser) Originaltitel: The Polar Express Regie: Robert Zemeckis Drehbuch: Robert Zemeckis, William Broyles Jr. Kamera: Don Burgess, Robert Presley Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6