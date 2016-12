RTS Un 00:20 bis 02:15 Sonstiges Un amour d'hiver USA 2014 Untertitel Merken New York, au tout début du XXème siècle. Passé maître dans l'art du cambriolage, Peter Lake n'aurait jamais cru qu'un jour son coeur lui serait ravi par la charmante Beverly Penn. Mais leur idylle est maudite : tandis que Beverly est atteinte de tuberculose, Peter a été condamné à une mort bien plus violente par son ancien mentor, le diabolique Pearly Soames. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Farrell (Peter Lake) Matt Bomer (Young Man) Lucy Griffiths (Young Woman) Michael Crane (Ellis Isle Doctor) Brian Hutchison (Ellis Isle Official) Kevin Corrigan (Romeo Tan) Alan Doyle (Dingy Worthington) Originaltitel: Winter's Tale Regie: Akiva Goldsman Drehbuch: Akiva Goldsman, Mark Helprin Musik: Rupert Gregson-Williams, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12