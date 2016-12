RTS Un 16:45 bis 18:25 Familienfilm Paddington GB, F 2014 Nach einer Vorlage von Hamish McColl, Paul King Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Downie (Montgomery Clyde) Madeleine Worrall (Agatha Clyde) Lottie Steer (Young Millicent) Geoffrey Palmer (Head Geographer) Theresa Watson (Stenographer) Imelda Staunton (Aunt Lucy) Michael Gambon (Uncle Pastuzo) Originaltitel: Paddington Regie: Paul King Drehbuch: Michael Bond, Paul King Musik: Nick Urata Altersempfehlung: ab no ag