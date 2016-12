WDR 00:00 bis 01:35 Dokumentation Die Königin von Versailles USA, NL, GB, DK 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken David Siegel ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Seine Firma, die Westgate Resorts, vermietet Wohnrecht in Ferienwohnanlagen, es ist ein sogenanntes Timeshare-Geschäft. Die Familie lebt den American Dream in einer Luxus-Villa mit sieben Kindern und unzähligen Angestellten. Er stammt aus kleinen Verhältnissen, sie ist eine ehemalige Schönheitskönigin und beide haben kein Problem damit, ihre Lust am Luxus zu zeigen. Das Leben ist Konsum und Genuss, das Leben ist schön. Und all das braucht Raum. Mehr Raum. Und so wird eine Mischung aus Palasthotel und Versailles in Florida errichtet mit 27.500 Quadratmetern Amerikas größtes Einfamilienhaus. Doch dann bricht 2008 die Finanzkrise auch über die Familie Siegel herein. Die Immobilienblase platzt und dem Luftschloss droht die Zwangsversteigerung. David Siegel achtet nun darauf, dass das Licht ausgemacht wird, wo es nicht gebraucht wird. Aber die Familie gibt nicht auf, insbesondere Jackies Optimismus ist unverwüstlich. Als die Filmemacherin Lauren Greenfield 2007 begann, mit dem US-amerikanischen Milliardärs-Ehepaar David und Jackie Siegel zu drehen, lebten sie den amerikanischen Traum. Greenfields Dokumentarfilm entführt das Publikum in die Welt der Reichen und Schönen und auch an die Grenzen des Fassbaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Queen of Versailles Regie: Lauren Greenfield Kamera: Tom Hurwitz Musik: Jeff Beal